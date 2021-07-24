Автомобильный эксперт назвал главный сигнал для продажи машины

Состояние автомобиля является главным фактором при принятии решения о его продаже, сообщает zakon.kz.

Такую рекомендацию автовладельцам дал генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль.

Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, - ухудшение ее технического состояния. Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств - это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время, - сказал Мигаль в беседе с агентством "Прайм".

Специалист отметил, что автолюбителю важно учитывать свои возможности и потребности. Если машина нужна для ежедневного использования, но пока нет финансов на ее замену, не следует торопиться.

Он также рекомендует сменить автомобиль, если на нем появилась беспричинная ржавчина. Также о продаже машины стоит задуматься, если она перестала удовлетворять ваши потребности. Например, при возрастании цен на бензин лучше заменить автомобиль на тот, у которого меньший расход. Также спортивную машину стоит поменять, если у вас пополнение в семье.