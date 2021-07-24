Власти Семея предотвратили транспортный коллапс

Жители города Семей обеспечены общественным транспортом, решается вопрос по выплате заработной платы сотрудникам автопарка, сообщает zakon.kz.

Принятые меры позволили перекрыть пассажиропоток на 80%. Сегодня на линии вышла 151 единица техники, - сообщил Дмитрий Гариков.

23 июля работники закрывшегося автопарка Semey bus потребовали выплатить им заработную плату за июнь текущего года. Как оказалось, официального договора на перевозку между скандальным предприятием и городским акиматом не было.

С 16 апреля официального договора на перевозку пассажиров у акимата с ТОО "SemeyBus" нет. Руководство автопарка самостоятельно приняло решение продолжать работать до 23 июня, поэтому акимат не может сейчас взять на себя какие-либо обязательства по оплате за этот период. В данный момент этот вопрос будет решаться в правовом поле с участием правоохранительных органов, так как есть явное нарушение прав сотрудников ТОО "SemeyBus".

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Отметим, что вопрос выплаты задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам ТОО "SemeyBus" сейчас на особом контроле и у акима города, и у главы региона. За июнь сумма общей задолженности 400 сотрудникам обанкротившегося автопарка составила 65 миллионов тенге. Кто будет в прямом смысле "расплачиваться" за самовольное решение владельца ТОО "SemeyBus", разрешившего выйти автобусам на линии, пока непонятно.

Однако, согласно Уставу, участниками ТОО "SemeyBus" являются ТОО "Автобусный парк "Семей" с долей участия 51% и ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семея" с долей участия 49%. Обязанности по погашению задолженности ТОО выполняет само предприятие, соответственно, городской акимат не имеет права вмешиваться.

По состоянию на 21 июля текущего года у ТОО "SemeyBus" имеются задолженности по заработной плате в размере 56 млн тенге, по пенсионным отчислениям - в размере 125 млн тенге, по социальным отчислениям - в размере 45 млн тенге, по медстраховке - 2,2 млн тенге

Тем не менее движение общественного транспорта в городе восстановлено. Как сообщили в городском акимате, после прекращения работы ТОО "SemeyBus" маршруты были перераспределены между двумя другими перевозчиками.

А чтобы горожанам было легче ориентироваться в графике движения общественного транспорта, ТОО "Семавтопарк" приступило к оснащению техники автопарка GPS датчиками. Это позволит семейчанам отслеживать движение автобусов на маршруте и рассчитывать время, когда выходить на остановку.

С момента остановки автобусов ТОО "Semey Bus" пассажирские перевозки на городских маршрутах Семея ни разу не давали сбой. Сейчас на линии работает несколько автопарков, которые трудоустроили водителей и кондукторов Semey Bus. Ежедневно на городских направлениях работают более 100 автобусов. И с каждым днем численность автотранспорта наращивается. Как заверили в акимате города, ситуация находится на ежедневном контроле. Всем работникам автопарков заработная плата выплачивается вовремя и в полном объеме.