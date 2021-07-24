Тренер прокомментировал поражение казахстанской дзюдоистки на Олимпиаде

24 июля 2021, 10:40
Фото: olympic.kz

На Олимпиаде в Токио Галбадрах Отгонцэцэг уступила в первом круге турнира представительнице Китая. Личный тренер прокомментировал поражение подопечной, сообщает zakon.kz.

По его словам, на соревнования спортсмены приехали с хорошей подготовкой.

Но стоит отметить, мы меньше участвовали в турнирах перед Олимпийскими играми. Отсутствие соревновательного опыта перед Олимпиадой сегодня показало свои результаты, - сказал тренер Olympic.kz.

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