Экс-президента КР обвинили в организации беспорядков с целью захвата власти

Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом в субботу, 24 июля, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По версии следствия, Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с бывшим кандидатом в президенты и экс-премьером Омурбеком Бабановым и другими лицами "с целью захвата власти".

Сторона обвинения уверена, что действия бывшего главы государства повлекли за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия. Юрист политика утверждает, что тот всего лишь проводил митинг с требованием вернуть страну "в правовое русло".

Сторона защиты также добивается снятия неприкосновенности с экс-президента Сооронбайя Жээнбекова для его допроса.

Однако никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась, - отметил Жоошев.

В октябре 2020 года в Кыргызстане начались акции протеста после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Демонстранты ворвались в здание парламента. Сторонники Атамбаева освободили его из колонии.

Политик со своими соратниками пришел на митинг в центре Бишкека 9 октября 2020 года, однако акцию не дали провести сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова.

На следующий день, 10 октября 2020 года, Атамбаев был задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. В начале января экс-глава Кыргызстана из-за ухудшения состояния здоровья был переведен в колонию больничного типа.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.