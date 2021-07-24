Цой рассказал о новом штамме коронавируса "Лямбда"

Алексей Цой доложил Касым-Жомарту Токаеву о появлении нового штамма коронавирусной инфекции "Лямбда", сообщает zakon.kz.

По словам министра здравоохранения, этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года.

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На сегодняшний день выявлено около 3000 случаев в 30 странах, в основном, в Северной и Южной Америке, европейских странах, - уточнил Цой во время отчета Президенту.

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