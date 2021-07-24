Вирусолог из Казахстана рассказал о коварстве "дельта-штамма"

Вирусолог Алмаз Шарман отметил, что 90% заражения опасным "дельта-штаммом" происходит в закрытых помещениях, сообщает zakon.kz.

По его словам, вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел коронавирусом.



Президент Академии профилактической медицины Казахстана настаивает на том, что жителям Алматы необходимо и дальше строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Ученые стали понимать, почему этот вариант коронавируса стал более заразным. Дело в том, что мутация происходит в одном участке гена, который блокирует выработку иммунной молекулы, называемой интерфероном. А он очень важен для того, чтобы мобилизовать иммунную защиту. Когда вирус вторгается в организм человека, он блокирует выработку интерферона, иммунная защита запускается очень медленно, и вирус накапливается в больших количествах в носовой полости и вызывает местное воспаление. Зараженный человек начинает чихать и быстро распространяет инфекцию. Это та причина, из-за которой "дельта-штамм" считают более заразным, - отметил Шарман.

Коварство этого штамма заключается в том, что, как и другие варианты коронавируса, у многих людей он протекает бессимптомно. Поэтому единственный путь предупреждения распространения инфекции - своевременная вакцинация.

Вирусолог объяснил, почему происходит повторное заражение коронавирусом.

Теперь мы понимаем, что даже те, кто переболел и у кого есть антитела, могут подвергаться повторным инфекциям. Это происходит из-за мутации вируса. Сейчас по разным данным порядка 20% новых заражений наблюдается у ранее переболевших граждан. Это лишний раз подтверждает важность вакцинации даже для тех, кто переболел. Вакцинация помогает значительно усилить иммунную защиту и уберечься от повторных заражений, - сказал он.

Ученый подчеркнул, что доля заражений в Алматы переместилась от пожилых к более молодым людям. Им необходимо вакцинироваться, чтобы провести тренировку иммунной системы.