Почему в Алматы не вводят локдаун, рассказал Бекшин

Жандарбек Бекшин на пресс-конференции уточнил, что в Алматы не планируют вводить локдаун, сообщает zakon.kz.

По его словам, несмотря на рост заболеваемости, система справляется.

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За прошедший год мы подготовили медицинскую инфраструктуру: коечную систему, лекарственное обеспечение. Также по средствам индивидуальной защиты нет проблем. Система справляется, - заявил он.

Бекшин отметил, что в городе нет проблем с госпитализацией.

Все службы работают эффективно и справляются с нагрузкой, - отметил главный санврач города.

Кроме того, Бекшин уточнил, что если будут случаи задержки приезда скорой помощи, необходимо обращаться в call-центр.

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