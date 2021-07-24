Дзюдоист Сметов проиграл японцу в полуфинале Олимпиады

Елдос Сметов проиграл японцу Наохиса Такато в полуфинале Олимпиады, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sports.kz, теперь Сметов поборется за "бронзу" Олимпиады-2020.

Его соперником в весовой категории до 60 кг в полуфинале стал представитель страны-хозяйки Игр Наохиса Такато. Итогом противостояния стала победа Такато. В финале он встретится с победителем пары Ян Юн Вей (Китайский Тайбэй) - Лука Мхеидзе (Франция), тогда как Сметов сразится за бронзовую награду с Торнике Чакадуа из Нидерландов, - говорится в сообщении.

На предыдущих стадиях состязания Сметов одержал победы над Михраджем Аккушем из Турции и южнокорейцем Ким Вон Джином.

Читайте также:

Дзюдоист Сметов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио