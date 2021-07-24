Что нужно сделать, чтобы не работать после 40 лет

Эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала о том, что нужно сделать молодым людям, чтобы через 20 лет иметь возможность не работать, а жить на пассивный доход, передает zakon.kz.

Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тыс. рублей в месяц, - приводит "Российская газета" слова Смирновой.

Она отметила, что начинать можно с инвестиций и в тысячу рублей. Лучше всего следовать такому принципу: из 100 вычесть свой возраст - это будет доля акций в портфеле, а остальное должны составить облигации. То есть вчерашние студенты могут вкладывать около 80% своих сбережений в акции.

По словам Смирновой, потенциально выгодные для инвестирования отрасли - это диджитализация, "зеленые" энергетика, технологии и компании, а также биотехнологии, генная инженерия.

Эксперт добавила, что лучше всего инвестировать через фонды, поскольку портфель потребует незначительных средств, а покупка через Индивидуальный инвестиционный счет поможет получить налоговые льготы, тем самым повысив доходность, - резюмируется в сообщении.