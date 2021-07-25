Скончался на месте: Алматинец на огромной скорости снес светофор

В Алматы на пересечении улиц Саина - Шаляпина произошло ДТП. Парень 1999-го года рождения скончался на месте, сообщает zakon.kz.

Toyota Corolla двигалась в северном направлении по улице Саина.

По словам очевидцев, Toyota двигалась на очень большой скорости, и подъезжая к улице Шаляпина, не вписалась в поворот на развязке и врезалась в мачту светофора.

От жесткого столкновения автомобиль отбросило в сторону.

На месте ДТП очевидцы пытались помочь водителю, но от полученных травм он скончался до приезда медиков.

Зажатое в автомобиле тело погибшего извлекала служба спасения города Алматы.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют обстоятельства ДТП.