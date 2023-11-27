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Упал кирпич на голову: жительница Уральска скончалась на месте

кирпичная стена Фото: freepik
В Уральске на женщину упал кирпич, от полученных травм она скончалась на месте, сообщает Zakon.kz.

Как cообщает "МойГород", трагедия произошла 26 ноября по проспекту Назарбаева. Погибшей оказалась заместитель директора колледжа имени Досмухамедова в Уральске.

"Это большая трагедия для нашего колледжа. Она преподавала и была заместителем директора колледжа по методической работе. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Она была одним из заслуженных преподавателей нашего колледжа", – рассказал коллега погибшей Биржан Сапиев. 

Очевидцы произошедшего отметили, что сотрудники скорой приехали на место быстро, но спасти женщину не удалось.

"Было очень много крови. Кирпич упал на голову и она сразу же посинела. Полицейские оцепили все лентой, никого не пропускали. Не исключаем, что кирпич мог упасть сам, дом очень старый", – рассказал очевидец произошедшего.

Дом, с которого упала кирпич, 1964 года постройки, его износ составляет 50%. Сообщается, что с 2010 года жильцов уговаривают провести модернизацию.

Ранее сообщалось о несчастном случае с работниками "Казахмыса", где погибли два проходчика.  Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев взял под личный контроль ход расследования несчастного случая на руднике "Жайсан".

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