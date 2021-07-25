В Казахстане проходят прямые выборы сельских акимов

Сегодня, 25 июля, проходят выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что, по данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата. Однако из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297.

Из них: 1419 - путем самовыдвижения, 878 - от 6 зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины - 1839, женщины - 458.

Голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках.

В Послании народу страны "Казахстан в новой реальности: время действий" от 1 сентября 2020 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым дано поручение о проведении прямых выборов сельских акимов начиная с 2021 года.

Данная инициатива направлена на последовательную реализацию пакета ключевых политических реформ, касающихся децентрализации государственного управления через введение повсеместной практики институтов местного самоуправления.

Реформирование местного управления и самоуправления нацелено на решение ряда стратегических задач.