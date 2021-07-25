Как проходят выборы сельских акимов в СКО

Председатель Филиала Северо-Казахстанской области РОО "Центр непартийного наблюдения" Жанат Мухамеджанов рассказал о ходе выборов сельских акимов в Северо-Казахстанской области.

Как отметил глава государства, это событие является "знаменательной вехой в истории Казахстана". Это еще одна ключевая инициатива из пакета политических реформ Президента Казахстана, которую успешно реализуют на практике. Сегодняшние выборы проходят на должном уровне. На этот час никаких особо грубых нарушений не было, которые могли бы повлиять на ход голосования. В целом, избирательный процесс проходит в штатном режиме. Мы наблюдаем высокую активность населения, - подчеркнул Мухамеджанов.

Также он отметил высокую организацию выборов. В первую очередь она была направлена на безопасность граждан. Все участки оснащены мерами санитарной защиты.

Надо отметить, что нынешние выборы особенные. Ведь выборы сельских акимов проходят в стране впервые. В регионе в данное время проживает более 288 тыс. (53%) человек в селах. У сельчан есть свои запросы и потребности, отличающиеся от потребностей горожан. Поэтому я считаю правильным, чтобы сельские жители сами выбирали акима, который знает проблему села и сможет ее решить, - добавил он.

В Северо-Казахстанской области функционирует 174 избирательных участка. Количество избирателей, включенных в списки избирателей, составило более 60 тыс. человек.

Общее количество наблюдателей составит 522 человека. Их координацию будут осуществлять 5 областных координаторов, 174 районных мобильных капитана и 348 стационарных наблюдателей.

Для осуществления координации общественных наблюдателей по СКО создан штаб из 6 человек. Для повышения эффективности электоральной кампании в онлайн-формате было организовано обучение наблюдателей.