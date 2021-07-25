Казахстан и Таджикистан обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Казахстана и Таджикистана, передает zakon.kz.

В ходе телефонного разговора министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Руководители оборонных ведомств также затронули вопросы, связанные с предстоящим совещанием министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.