Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС
Фото: МО РК и МНО КНР
В китайском Циндао под председательством принимающей стороны состоялось совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
На заседании главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, высказали предложения по укреплению сотрудничества в области обороны.
Фото: МО РК
На полях совещания также состоялись двусторонние встречи министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова с руководителями оборонных ведомств России, Китая, Индии, Пакистана и Генеральным секретарем ШОС.
Фото: МО РК и МНО КНР
Следующая встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2026 году в Кыргызстане.
Фото: МО РК и МНО КНР
Фото: МО РК и МНО КНР
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