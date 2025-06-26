Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС

В китайском Циндао под председательством принимающей стороны состоялось совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

На заседании главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, высказали предложения по укреплению сотрудничества в области обороны.

Фото: МО РК

На полях совещания также состоялись двусторонние встречи министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова с руководителями оборонных ведомств России, Китая, Индии, Пакистана и Генеральным секретарем ШОС.

Фото: МО РК и МНО КНР

Следующая встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2026 году в Кыргызстане.

Фото: МО РК и МНО КНР