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Политика

Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС

Совещание ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:33 Фото: МО РК и МНО КНР
В китайском Циндао под председательством принимающей стороны состоялось совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

На заседании главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, высказали предложения по укреплению сотрудничества в области обороны.

Фото: МО РК

На полях совещания также состоялись двусторонние встречи министра обороны Казахстана генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова с руководителями оборонных ведомств России, Китая, Индии, Пакистана и Генеральным секретарем ШОС.

Фото: МО РК и МНО КНР

Следующая встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в 2026 году в Кыргызстане.

Фото: МО РК и МНО КНР

Фото: МО РК и МНО КНР

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Айсулу Омарова
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