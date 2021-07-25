Кто чаще погибает от коронавируса - исследование

Британские медики выяснили, что в последнее время чаще всего погибают от COVID-19 люди старше сорока лет, не получившие прививку от коронавируса. В Великобритании обе дозы препарата получили около 70% жителей, передает zakon.kz.

Эксперты по вирусным заболеваниям объяснили, что пять процентов людей могут никак не отреагировать на укол вакцины. Еще пять процентов получат слабый ответ. Эффективность препарата против коронавируса снижают также пациентов с трансплантатом, принимающих повышенную дозу лекарств, подавляющих механизмы борьбы в организме, а также тех, у кого выявлен рак крови. В зоне риска из-за невосприимчивости к вакцинам оказались около трех миллионов подданных Великобритании, пишут "Вести".

Как уточняется, иммунизация снижает риск летального исхода при коронавирусе в 20 раз, но эксперты попросили не забывать о возрасте пациента. Риск смерти при коронавирусе в 70 лет будет в 32 раза выше, чем в 35.

Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных, – рассказал профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

Несколько пациентов скончались после получения второй дозы вакцины. Они заразились вскоре после иммунизации, и препарат просто не успел подействовать.

Как ранее написал журнал The Lancet, даже после легкой формы COVID-19 когнитивные способности человека могут ухудшиться.