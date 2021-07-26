Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги Kaspi Bank, передает zakon.kz.

Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте повышен до Ba1 с Ba2. Долгосрочный рейтинг риска контрагента: до Ba1 с Ba2. Прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов по международной шкале и общий прогноз по эмитенту изменен на "Стабильный" с "Позитивного".

Аналитики агентства Moody’s отметили, что повышение рейтингов Kaspi Bank свидетельствует о прочных финансовых показателях и устойчивости к неблагоприятной операционной среде в 2020 году. В 2020 году и в первом квартале 2021 года прибыльность оставалась стабильной, запас ликвидности укрепился, а качество активов Kaspi улучшилось.

Повышение рейтингов является очередным признанием высокого качества нашего бизнеса и принципов работы в соответствии с лучшей мировой практикой. Мы продолжаем создавать и запускать инновационные сервисы для наших любимых клиентов. Например, в июне мы запустили возможность приобретения ж/д билетов онлайн прямо в нашем суперприложении Kaspi.kz. Мы и дальше будем приятно удивлять казахстанцев новыми сервисами, которые делают жизнь каждого из нас лучше. Спасибо, что вы с нами! глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Также Moody's повысило долгосрочный рейтинг депозитов банка по национальной шкале до Aa3.kz с A1.kz и долгосрочный рейтинг риска контрагента по национальной шкале до Aa2.kz с A1.kz.

Подтверждены краткосрочный рейтинг депозитов и краткосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Not Prime и краткосрочная оценка риска контрагента на уровне Not Prime (cr).