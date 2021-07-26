Казахстанский дзюдоист стартовал с победы на Олимпиаде

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz.

На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 73 кг у мужчин. Казахстан в этой весовой категории представляет Жансай Смагулов, - сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

В первом поединке Смагулову предстояла встреча с представителем Армении Фердинандом Карапетяном.

Казахстанец одержал победу "Вазари" и прошел в следующий круг, где ему предстоит встреча с Артуром Маркелидоном из Канады, - добавили в НОК РК.

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