Крупный природный пожар тушат в Карагандинской области

Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Улытауском районе Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

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За прошедшие выходные в Улытауском, Шетском, Осакаровском, Бухар-Жырауском районах Карагандинской области зарегистрированы один природный пожар и четыре степных возгорания. Все степные возгорания ликвидированы на общей площади 142 га. Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Улытауском районе Карагандинской области на предварительной площади 4 тыс. га. пресс-служба МЧС РК

В тушении пожара всего задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, представители лесного хозяйства и местные жители.

Угрозы населенным пунктам нет. пресс-служба МЧС РК

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