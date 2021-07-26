Жара пойдет на спад в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 27-29 июля, сообщает zakon.kz.

Спад жары ожидается на севере Казахстана.

В начале недели антициклон из районов Москвы будет оказывать влияние на большую часть территории страны.

Прохладные воздушные массы вызовут спад жары, преимущественно ожидается погода без осадков. Ночи станут более прохладными, а дневная температура будет вполне комфортной. Затем погоду на территории республики будет определять поле пониженного давления. Оно принесет: 28 июля - на запад и восток, 28-29 июля - на север, северо-запад и в южную половину Казахстана и 29 июля - в центр кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, а также прогнозируется град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Ожидается понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны. Ночью температура составит 8-16, а днем - от 17 до 30 градусов. В центре и на востоке ночью от 8 до 18, днем - от 22 до 30 градусов.