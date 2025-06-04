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Общество

Спад жары и ливни с градом: очередной циклон надвигается на Казахстан

cпад жары, ливни, град, очередной циклон, Казахстан, прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 14:07 Фото: unsplash
На Казахстан надвигается очередной циклон, в связи с чем с 5 по 7 июня ожидаются ливни с грозами и градом, а также спад жары, сообщает Zakon.kz.

Как отметили специалисты РГП "Казгидромет", в республике никак не установится жаркое лето – через территорию РК неустанно смещаются циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы.

"Вот и в ближайшие дни с северо-запада придет очередной циклон, принося с собой дожди с грозами, на западе, севере, востоке РК – сильные дожди, в отдельных районах ожидается выпадение града. И если в северной половине республики в дневные часы основной температурный фон сохранится в пределах +20+28°C, то в южной половине ожидается постепенный спад жары, и 7 июня днем столбики термометров зафиксируют +27+35°C", – следует из прогноза.

Ранее синоптики обратились к жителям Атырау с важным предупреждением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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