Районного замакима задержали за взятку в ВКО

26 июля 2021, 12:06
Фото: zakon.kz

Заместителя акима одного из районов Восточно-Казахстанской области задержали за взятку, сообщает zakon.kz.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима одного из районов области по факту получения взятки в сумме 1 800 000 тенге, то есть в значительном размере, от предпринимателя. Подозреваемое лицо взято под стражу. пресс-служба Антикоррупционной службы

В ведомстве отметили, что другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.


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