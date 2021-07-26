Ребенок упал с пятого этажа на машину в Нур-Султане 

В Нур-Султане ребенок упал с пятого этажа на машину. Няня в это время была дома и спала, передает zakon.kz.

25 июля в 17.39 четырехлетний ребенок, находясь дома у няни по улице Кумисбекова, забрался на подоконник с помощью стула и выпал из окна 5-го этажа на автомашину, - сообщили в ДП столицы.

Ребенок с различными травмами доставлен в больницу.

Полицейские установили, что мать оставила ребенка няне, а сама уехала на отдых в Боровое.

В этот же день, в 19.30, 6-летняя девочка, находясь дома по ул. Косшыгулулы, забралась на подоконник и, облокотившись на окно, выпала из окна второго этажа на козырек подвала. Отец в это время находился на улице.

26 июля в районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован 5-летний ребенок. В ходе проверки установлено, что около 01:00 девочка выпала из окна третьего этажа по ул. С. Кубрина. С различными травмами она госпитализирована в реанимационное отделение. Родители в это время находились дома, ребенок был в детской комнате, откуда залез на подоконник с открытыми окнами и выпал.