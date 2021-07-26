Почувствовала себя королевой - Рыпакова о выходе на церемонии открытия Игр в Токио

Ольга Рыпакова рассказала о выходе казахстанской сборной на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает zakon.kz.

Спортсменка поделилась своими эмоциями на странице в Instagram.

По ее словам, фотографии не передают всю бурю эмоций и невообразимую гордость.

Выход Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио произвел, без ложной скромности, самый настоящий фурор. Это навсегда останется в моей памяти одним из самых грандиозных событий. Даже после церемонии в олимпийской деревне нам не давали прохода, всем хотелось сфотографироваться рядом, рассмотреть поближе уникальные наряды. Я даже на несколько мгновений почувствовала себя королевой. Вообще, церемония открытия - это совершенно уникальное мероприятие, вряд ли его можно с чем-то сравнить и найти аналог. Очень счастлива быть причастной к этому событию мирового масштаба, - отметила Рыпакова.

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Также она обратилась к болельщикам.

Конечно же, хотелось бы от души поблагодарить всех тех, кто сделал колоссальную работу как по подготовке к открытию Игр, так и к самой Олимпиаде. А еще попросить наших болельщиков и всех, кто неравнодушен к спорту, не пропускать трансляции, смотреть соревнования. Нам важно чувствовать вашу поддержку. Мы все понимаем, что пустые трибуны - это не прихоть, а продиктованная необходимость и забота о здоровье спортсменов, тренеров и болельщиков. Поэтому знайте, что мы всегда чувствуем вашу любовь и благодарны за нее, - заключила она.