Многодетные матери призывают к вакцинации в Нур-Султане

Социальные работники Нур-Султана, многодетные мамы решили личным примером вдохновить казахстанцев пройти вакцинацию, сообщает официальный сайт акимата города.

Работники фонда "Strong mothers" (Сильные мамы) работают с многодетными матерями и мамами, воспитывающими детей с особыми потребностями. В трудные времена при поддержке акимата они оказывают всяческую помощь одиноким мамам и прочим уязвимым слоям населения. И сейчас, во время массовой вакцинации, они приняли решение получить прививку и призвали всех к иммунизации.

Наш фонд занимается поддержкой многодетных семей, семей, воспитывающих детей со специальными потребностями. В учебном центре мы обучаем детей английскому языку. Также учим их играть в шахматы, на домбре, гитаре, обучаем ментальной арифметике, робототехнике и многим другим вещам. Хочу поблагодарить акимат столицы за поддержку нашего фонда и уязвимых семей в целом. Благодаря их помощи дети с улыбками приходят на занятия и получают возможность обучаться. Естественно, в такое тяжелое во всем мире время мы не остались в стороне и решили пройти вакцинацию. Мы хотим подать собственный пример и защитить наших близких. Призываю всех получить оба компонента вакцины. Пока мы не выработаем коллективный иммунитет, мы не победим этот недуг, - рассказала мама 4 детей, учредитель фонда "Сильные мамы" Улжан Мырзагелдиева.

Многодетные матери отмечают, что сейчас все чаще коронавирусом стали заболевать и дети. Вирус не выбирает, кого поражать, он опасен для людей всех возрастов. Защититься от его разрушительных действий можно только вакцинацией.

Отметим, что в столице уменьшается число скептиков иммунизации. Горожане выступают за массовую вакцинацию, отмечая, что только так можно обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий опасного вируса.

На сегодняшний день первый компонент вакцины в Нур-Султане получили свыше 326 тысяч человек, полную иммунизацию прошли более 219 тысяч граждан.