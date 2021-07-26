На пустыре близ Алматы бросили 40 котят и кошек

40 котят и кошек бросили на пустыре близ Алматы. Зоозащитники считают, что их бросили так называемые "коробочники", которые обещают пристроить животных за деньги, но не выполняют сказанное, передает zakon.kz.

Ночью 25 июля в соцсетях появилось видео с брошенными котятами. На кадрах видно, как животные бегут на голос человека со всех сторон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Помощь животным???? (@gres_hvostiki)

На странице в Instagram gres_hvostiki сообщается, что в ту же ночь волонтеры прибыли на место и обнаружили 40 котят и кошек. Среди них были больные животные: у шестерых обнаружили кошачью чуму - панлейкопению, у других был ринотрахеит - болезнь, характеризующаяся поражением глаз и органов дыхания.

Зоозащитники говорят, что котят бросили на пустыре так называемые коробочники.

На базарах, в домах принимают животных милые тетеньки, бабушки, люди оставляют животных за 200, 500, 1000 тенге. Им обещают что всех их пристроят в добрые ручки. Вот видео, куда деваются животные, которых отдают люди на пристройство.

Сейчас под Алматы примерно полсотни выкинутых голодных, обезвоженных котят, мамочек с детками. На пустыре! В жару, без воды и еды. Их привезли коробками и избавились. А люди сидят дома и радостные, что котят отдали, больше нет проблем с ними, их пристроят.

Вот что ждет животных, - говорится в сообщении.

Зооволонтеры просят неравнодушных граждан помочь препаратами, кормом, мисками для кошек. Помочь также можно деньгами, их потратят на уход, содержание и лечение найденных на пустыре животных.