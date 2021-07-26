Боксер Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала Олимпийских игр

Представитель команды Казахстана по боксу Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, в первом бою казахстанец встретился с пуэрториканцем Янкиелем Риверой. Стартовый раунд остался за нашим боксером, однако явного преимущества не было - 3:2.

Во второй трехминутке инициативу перехватил соперник. Поединок стал очень близким. Тем не менее, усилий Риверы не хватило для общего успеха - раунд за Сакеном, - отмечено в сообщении.

В третьем раунде Янкиель "просел" в физическом плане. В итоге победа за нашим спортсменом - 4:1.

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Личный тренер Сакена Бибосынова Мырзагали Айтжанов прокомментировал успех подопечного.

Первые встречи всегда даются тяжело. В целом, простых соперников здесь нет. Этот боксер отобрался с американского континента. Обычно бой начинается осторожно, с разведки, но в этот раз такого не было. В первом раунде сразу же началась драка, а со второго и третьего раунда Сакен уже стал использовать свою тактику, обманывать оппонента, прислушиваться к нам. Умело смог использовать руки и ноги, рост. Таким образом, победил, контратакуя, - отметил тренер.

Следующим соперником казахстанца станет француз Билал Беннама - бронзовый призер чемпионата мира.

У нас с ним были встречи, счет равный, один раз он победил, один раз мы. Так что сейчас самый момент выложиться на полную. Мырзагали Айтжанов

В свою очередь Сакен Бибосынов отметил, что смог навязать свою тактику.

Так как это моя первая встреча, в первом раунде не мог прочувствовать ринг и допустил несколько ошибок. Во втором и третьем раунде освоился и стал использовать тактику. Теперь нужно как следует подготовиться к следующей встрече и показать максимум. Личный тренер поставил мне точные тактику и план, нужно было не подпускать к себе соперника слишком близко. Вот, в первом раунде с этим и были ошибки. Во втором и третьем раунде я прислушался к тренеру и стал следовать тактике. Благодаря этому и победил, - сказал он в интервью Olympic.kz.

Казахстанский боксер пообещал, что будет стараться не допускать подобные ошибки в следующий раз.

Не могу сказать о сетке, здесь нет легких боев или слабых соперников. Все отобранные боксёры жаждут победы для своей страны. Удобных выделить не получится. Но мы готовы ко всем. Сакен Бибосынов

В 1/8 финала казахстанец встретится с французом Билалом Беннамой.