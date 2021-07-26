Какие документы о высшем образовании признаются в Казахстане

Приказом и.о. министра образования и науки РК от 19 июля 2021 года утверждены Правила признания документов об образовании, а также перечня зарубежных организаций высшего или послевузовского образования, документы об образовании которых признаются на территории Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, признанию подлежат документы об основном среднем, общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем, высшем и послевузовском образовании физических лиц, получивших образование в других государствах и в международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах).

Признание документов об образовании осуществляется путем установления подлинности документа об образовании, установления наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи, проведения экспертной оценки при необходимости, - говорится в документе.

Эта госуслуга оказывается через портал "электронного правительства".

Срок рассмотрения заявления о признании легализованных или апостилированных документов об образовании при обращении через портал составляет 15 рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления о признании нелегализованных и неапостилированных документов об образовании при обращении через портал составляет 30 рабочих дней.

Срок рассмотрения заявления о признании легализованных и апостилированных документов об образовании, поступивших через Государственную корпорацию, составляет 20 рабочих дней.

Как отмечается, документы об образовании, выданные организациями высшего или послевузовского образования (ОВПО), входящими в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более из них (мировой рейтинг лучших университетов мира Квакарелли Саймондс (QS World University Rankings, КьюЭс Ворлд Юниверсити Ранкинг), академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities, Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес), рейтинг лучших университетов мира по версии издания Таймс (Times Higher Education World University Rankings, Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг), признаются только путем установления подлинности документа об образовании.

Процедуру признания документов об образовании не проходят следующие лица:

обладатели международной стипендии "Болашак";

обладатели документов об образовании организаций образования стран, подписавших международные договоры (соглашения), освобождающие от признания.

При отсутствии международных договоров о взаимном признании документы об образовании признаются с проведением экспертной оценки в следующем порядке:

установление подлинности документа об образовании, если документ об образовании не легализован или не апостилирован;

установление наличия у организации образования (научного центра, лаборатории), выдавшей документ об образовании, права на осуществление соответствующей образовательной деятельности на момент его выдачи;

оценка уровня образования или квалификации;

оценка периодов обучения;

оценка сроков и формы обучения;

определение равноценности академических или профессиональных прав, предоставляемых обладателю документа об образовании в государстве, в котором выдан этот документ, правам, которые предоставляются соответствующим документам об образовании установленного образца в РК;

определение наличия дополнительного образования (в случае выявления различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения);

определение наличия практических навыков и опыта работы по специальности или образовательной программе (в случае выявления различий в уровне образования, периодах обучения, сроках и форме обучения).

Также правила предусматривают порядок признания дипломов ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Перечень зарубежных организаций высшего или послевузовского образования, документы об образовании которых признаются на территории РК, можно посмотреть здесь.

В него входят 207 международных институтов и университетов.