Высшее образование в Казахстане подорожало на 14%

За год стоимость высшего образования в Казахстане увеличилась на 13,9%. Сильнее всего выросли цены на обучение в столичных университетах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 15 ноября, в октябре 2023 года цены на услуги высшего образования в Казахстане увеличились на 13,9% по сравнению с октябрем 2022-го. Заметнее всего подорожало обучение в вузах Астаны – сразу на 26,8%.

Также, по данным аналитиков, ощутимо выросла стоимость высшего образования в ВКО (+25,3%), Павлодарской (+25,1%), Жамбылской (+22,2%) и Жетысуской (+21,5%) областях. Меньше всего подорожало обучение в вузах Кызылординской области (+4,9). И только в одном регионе – Алматинской области – высшее образование за год стало незначительно дешевле (-0,3%).





Инфографика Finprom.kz

В Алматы обучение в вузах стало дороже на 16,4%, в Шымкенте – на 9,7%.

При этом за II квартал 2023 года в Казахстане оказали услуги высшего образования на 129,2 млрд тенге. Это на 7,1% больше по сравнению с прошлым годом. Что касается регионов, то больше всего сектор платного высшего образования развит в Алматы (48,3 млрд тенге, доля рынка 37,4%), Астане (23,6 млрд тенге) и Шымкенте (10,7 млрд тенге). Инвестиции в основной капитал в сфере высшего образования с января по сентябрь 2023 года сократились на 11% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 16,6 млрд тенге.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что более четверти казахстанцев имеют высшее образование.