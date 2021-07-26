Рост цен на недвижимость не связан с пенсионными выплатами - Талгат Ергалиев

Рост цен на стройматериалы, рост цен на жилье, увеличение количества сделок на рынке недвижимости уже полгода держат население нашей страны в состоянии стресса. Ажиотаж поддерживается мнениями псевдоаналитиков, которые сформировали устойчивую связь между выплатой пенсионных денег и ростом цен на жилье. Опровергнуть это заблуждение намерен Председатель "Союза строителей Казахстана" Талгат Ергалиев, который разъяснилс истинные причины роста цен на квадратные метры, сообщает zakon.kz.

Сегодня в обществе и у некоторых руководителей госорганов сложилось неверное представление о ситуации на рынке недвижимости.

Интерпретация ситуации возникла из-за муссирования отдельных псевдоэкспертов, аргумента о росте цен на жилье по причине выдачи пенсионных накоплений казахстанцев.

Данная инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева, безусловно, очень эффективная мера и позволила создать условия для приобретения жилья тем казахстанцам, которые давно мечтали о приобретении, но не располагали возможностью.

Накопления нашли свое предназначение и тысячи наших граждан получили свое заветное жилье.

Но для того, чтобы наши граждане располагали объективной информацией, хочу разъяснить следующие моменты.

По данным "Союза строителей Казахстана" около 40% данных средств, были направлены на погашение ипотечных займов казахстанцев и лечение, и примерно 60% попали на рынок первичного и вторичного жилья для приобретения недвижимости.

Так, на досрочное погашение ипотеки деньги направили 55 тыс. человек (общая сумма 200 млрд тенге).

Что же происходит на рынке предложений жилья?

Сегодня по Казахстану 162 000 квартир выставлены на продажу. Это общая цифра предложений на первичном и вторичном рынках. Это более 11 млн квадратных метров.

В столице из этого числа, около 35 тыс. квартир выставлено на продажу, 31 тыс. квартир на вторичном рынке и около 4 тыс. квартир на первичном. По Алматы 39 500 и 2600 соответственно.

Цена на любой продукт формируется спросом и предложением.

Если предложений много, а возможности, платежеспособного населения меньше, чем объем предлагаемого жилья, цены расти не будут.

Это классика, основы и азы теории шотландского экономиста Адама Смита.

По статистике предложений жилья можно четко понять, что дефицита жилья у нас нет, объем предлагаемого жилья огромный.

Поэтому утверждать, что рост цен на недвижимость произошел из-за вливания пенсионных денег - узкое непрофессиональное мнение обывателей. Надо признать пенсионные накопления казахстанцев, способствовали увеличению количества сделок, но не цен.

Росту цен способствовало удорожание всех материалов, которое совпало с процессом выведения пенсионных накоплений граждан.

У людей, которые незнакомы с рынком, сложилась неверная картина.

Псевдоэксперты, которые пытаются убедить население в обратном, намеренно вводят в заблуждение население Казахстана.

Это неверный анализ рынка.

Если предложений на рынке мало, а спрос большой, то цены растут. Если предложений много, а возможности приобретения мало, то цены расти не могут.

Спрос низкий из-за неплатежеспособности населения. Когда мы говорим о понятии "спрос", то имеется ввиду спрос, как возможность приобретения жилья казахстанцами, располагающими финансовыми средствами.

Председатель "Союза строителей Казахстана" Талгат Ергалиев