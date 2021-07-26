Певицу МакSим вывели из комы

Состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое, передает zakon.kz.

По информации Telegram-канала Mash, врачи сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову (настоящее имя певицы) из медикаментозного сна. Таким образом специалисты хотели проверить, сможет ли она дышать самостоятельно.

Как сообщается, сознание Марины ясное, она общается жестами.

Девушку было решено перевести на вспомогательную искусственную вентиляцию легких, вдох она может делать сама. Врачи не теряют надежды на то, что вскоре пациентка сможет дышать самостоятельно.

МакSим ввели в медикаментозную кому 19 июня. Незадолго до этого она была госпитализирована с 40% поражения легких, в дальнейшем болезнь прогрессировала.