Карантинные меры ужесточат в Карагандинской области

Главный государственный врач Карагандинской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.
Согласно ему, в области приостанавливается деятельность ряда объектов, не участвующих в программе Ashyq: фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные объекты, СПА-центры, сауны.
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До 17:00 ограничивается деятельность следующих объектов-участников проекта Ashyq:
Постановление вступает в силу с 00:00 29 июля 2021 года.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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