Ураган едва не стер село с лица земли в Акмолинской области

26 июля 2021, 23:56
Фото: Кадр из видео

Ураган едва не стер с лица земли целое село в Акмолинской области. Шквальный ветер оборвал электропровода и повалил десятки деревьев, сообщает zakon.kz.

По словам очевидцев, вихрь налетел внезапно и буквально за 10 минут превратил деревню в руины, передает Первый канал "Евразия".

Шквальный ветер сорвал кровлю с Дома культуры и местной котельной, частично повредил крыши 30 домов. Пострадал и соседний поселок Бестобе.

Повреждено 17 опор линий электропередач, без электроснабжения остались 147 абонентов. На данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы бригадой "Кокше Энерго", акиматом города Степногорск создана комиссия для оценки ущерба, нанесенного населению. заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Канат Доспаев


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