Казахстанская тхэквондистка стартовала с победы на Олимпиаде в Токио

27 июля 2021, 08:41
Фото: sports.kz

Казахстанская тхэквондистка Жансель Дениз, выступающая в весовой категории свыше 67 кг, провела свой стартовый поединок на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ее соперницей на старте Игр была представительница Узбекистана Светлана Осипова. Итогом противостояния стала победа Дениз со счетом 10:9.

Ее соперницей в следующем круге станет Бьянка Уокден из Великобритании.

27 июля в борьбу также вступит другой казахстанский тхэквондист Руслан Жапаров. Его первым оппонентом станет немец Александер Бахманн.


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