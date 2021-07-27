Психотерапевт: COVID-19 может вызвать болезнь Альцгеймера

Мозг человека - главный орган центральной нервной системы. Он контролирует и регулирует большинство функций нашего организма: дыхание, сон, внимание, рассуждение, память, контроль эмоций и поведение. Однако у пациентов, перенесших коронавирус, все чаще стали наблюдаться симптомы, схожие с теми, которые существуют у людей с болезнью Альцгеймера. Об этом zakon.kz рассказала психотерапевт Жибек Жолдасова.

В последнее время за помощью к психотерапевту стали часто обращаться пациенты, которые перенесли КВИ и испытывают ряд дискомфортных симптомов. Они жалуются на то, что не могут восстановить прежнюю активность, им трудно войти в рабочее состояние, сосредоточиться на чем-либо. У кого-то пропадает обоняние, наблюдаются постоянные мигрени. Появляются тревожно-фобические расстройства, страхи, апатия, состояние, похожее на депрессию, и сами депрессивные расстройства.

Объявление локдауна при пандемии увеличило тревожность людей в целом. На этом фоне у многих возникли панические атаки. А сам факт заболевания воспринимается еще сложнее. Люди с депрессией обращаются ко мне регулярно. Причем до заболевания коронавирусом человек чувствовал себя прекрасно, - рассказывает Жибек Жолдасова.

По словам врача, мозг - основной координирующий орган, который отвечает за поведение и эмоции человека, за то, что происходит с внутренними органами. И если какая-то функция головного мозга будет страдать, это отразится на всем организме.

Клетки головного мозга людей, умерших от коронавируса, изучили под микроскопом. Оказалось, что чем тяжелее болел человек, тем более глубокие последствия имеются в клетках мозга. Мозг состоит не только из нейронов. В нем есть множество клеток, обслуживающих эти нейроны: олигодендроциты, плазматические, глиальные. Они обеспечивают питание нейронов, обеспечивают им иммунную защиту и дают миелиновую оболочку нервам, которые там проходят, - говорит врач-психотерапевт.

По словам Жибек Жолдасовой, от коронавирусной инфекции больше всего страдают астроциты - клетки, которые питают нейроны и дают достаточное количество строительного материала, кислорода, для того, чтобы нейрон мог функционировать. Если эти функции нарушаются, нейроны уменьшаются в размере. Такие изменения с нейронами и астроцинами очень схожи с теми, что наблюдаются при болезни Альцгеймера, шизофрении, аутизме.

Жибек Жолдасова объясняет, что есть несколько способов влияния коронавируса на головной мозг. Один из них - нарушение кровообращения, когда в мелких сосудах может сгуститься кровь, образуя микро- или крупные тромбы. При этом нарушается кровоток и питание нервных клеток, что может повлиять на состояние головного мозга.

Второй способ - сам вирус проникает в нервные клетки, которые поддерживают головной мозг. В этом случае внутри мозга происходит заражение.

И третий способ - когда вирусы выделяют продукты своей жизнедеятельности - токсины. При этом поражаются как внутренние органы, так и головной мозг.

Если появились тромбы, может возникнуть ишемический инсульт. Из-за блокировки кровообращения часть нервных клеток не получает питания и они погибают. Те функции, которые они поддерживали, тоже будут пропадать. Инсульты могут быть микроскопическими, когда забиты капилляры. Могут быть и довольно крупными, если пострадали крупные сосуды, в которых образовались крупные тромбы. Если идет токсическое действие вируса, то нарушается биохимический обмен и биохимические процессы внутри всех клеток головного мозга. Человеку будет трудно сосредоточиться, появится туман в голове, будет страдать память. Последствия эти, возможно, пройдут после выздоровления, - поясняет психотерапевт.

Если выявляется прямое воздействие вируса на нервные клетки и клетки, которые поддерживают нейроны головного мозга, то последствий будет намного больше, потому что их нарушенная работа подлежит более долгосрочному восстановлению. У человека при этом будут наблюдаться потеря обоняния, слабость, сильная усталость, нарушение сна, головные боли. Люди становятся метеозависимыми. У кого-то нарушается зрение. У одних это состояние может длиться неделями, у других - месяцами. У гипертоников, принимающих препараты для снижения давления, оно начинает «скакать», и эти препараты становятся не эффективны. В этом случае риск инфарктов и инсультов резко возрастает.

Как долго восстанавливается мозг после болезни? Жибек Жолдасова говорит, что пока ответить на этот вопрос трудно. Четко разработанной стратегии реабилитации еще нет. Исследования до сих пор ведутся. При этом каждая страна пытается разрабатывать свои программы помощи пациентам. Но уже выявлены среднесрочные последствия постковидных симптомов, которые длятся три-четыре месяца. Есть и долгосрочные, длящиеся дольше, чем шесть месяцев.

Реабилитацией пациентов должны заниматься не только психиатры, но и невропатологи, реабилитологи, терапевты. Должен быть комплексный подход, чтобы восстановить функции головного мозга. Если в результате болезни мозг не пострадал и его функции остались прежними, это состояние мы лечим как невроз, оно поддается лечению намного легче. Но если на фоне коронавирусной инфекции более тяжелых форм мозг пострадал, а это может подтвердить врач-невропатолог, то необходимо сочетать несколько подходов, - говорит Жибек Жолдасова.

Для этого применяют различные когнитивные тренинги, медикаментозное лечение препаратами, устраняющими тревожно-фобические состояния и купирующими панические атаки, депрессивные симптомы. Помимо этого назначаются препараты для улучшения мозгового кровообращения и питания нервных клеток.

Многие люди отказываются от вакцинации от КВИ. Главная из причин - страх. Противники вакцинации утверждают, что впоследствии образуются тромбы, появляется тревожность, пропадает сон, развивается бесплодие и другие симптомы.

Антиваксерские кампании проплачены и проводятся намеренно. Мне даже присылали статьи, в которых говорилось, что вакцина вызывает болезнь Альцгеймера. Но все это ложная информация. Как раз ковид вызывает все эти симптомы и будет триггером развития болезни Альцгеймера. Надо понимать, что вакцинация спасает миллионы людей во всем мире, и вакцина от коронавируса ничем не хуже тех, что мы получали в детстве. Наоборот, вакцина поможет нам сохранить работу головного мозга, испытать меньше последствий, даже если предстоит заразиться и переболеть. Если же все-таки трудно справиться со страхом перед вакцинацией, нужно просто перестать читать эти материалы и искать достоверную информацию врачей, которые объясняют, как действует вакцина и для чего необходимо вакцинироваться, - советует специалист.

Алёна Мирошниченко