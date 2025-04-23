Жизнь без памяти: как в Казахстане диагностируют болезнь Альцгеймера и деменцию

В Казахстане статистика по заболевшим болезнью Альцгеймера и деменцией ведется весьма формально – об этом говорят специалисты. В стране зарегистрировано всего около 10 000 человек с деменцией и 1500 с болезнью Альцгеймера, однако в реальности их в десятки раз больше, сообщает Zakon.kz.

На местах заболевание диагностируется плохо, а то и вовсе не ставится такой диагноз, в результате пациенты не получают должного лечения и даже не подозревают о своем заболевании.

Амина Койшибаева из Актау вот уже три года ухаживает за своей свекровью Даметкен. Ей поставили диагноз – болезнь Альцгеймера – в 2022 году в Ташкенте. В Узбекистан они поехали по совету знакомых. В нашей стране они даже не пытались искать специалиста. На первые симптомы родственники внимания не обращали, списывая все на пожилой возраст.

"Она начала забывать самые простые вещи, например, названия бытовых предметов, потом стала заговариваться, забывала имена детей и внуков. Мы думали, что это из-за возраста – на тот момент ей было 68 лет. Но когда однажды она ушла из дома, не понимая, зачем и куда, мы забили тревогу. Хорошо, что была зима, а она была в халате. Не по погоде одетая женщина сразу привлекла внимание прохожих и ее вернули домой", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Амина Койшибаева.

После этого случая супруги и повезли пенсионерку в Ташкент, где ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Поначалу она пила выписанные врачом лекарства, рассказывает невестка, но с каждым днем становится все сложнее соблюдать рекомендации врача.

"Она уже не ест и не пьет из моих рук. У нее начинается бред, она думает, что я пытаюсь ее отравить, поэтому лекарства ей невозможно дать. Кое-как обманом муж ей дает таблетки, но не всегда получается. Сейчас у нее началась агрессия, накидывается на меня с кулаками, а так как она сильнее меня, то я хожу вся в синяках. Когда свекрови поставили диагноз, муж уговорил меня уволиться и смотреть за ней. Но спустя три года я уже не могу, постоянно в напряжении, сил больше моих нет. Когда думаю о том, что дальше будет все только хуже, возникают мысли – выйти в окно. Останавливает только мысль о моих детях. О том, чтобы сдать ее в пансионат, муж даже говорить не хочет. Родственники тоже все против, но ни один не пришел и не помог – все умные только издалека. Недавно я вышла в магазин, а она порвала все простыни, сходила в туалет и этими тряпками размазала все", – призналась Амина.

На сегодня лекарств, которые бы полностью излечивали эту болезнь, нет. Есть только поддерживающая терапия. Лекарства, как отмечают врачи, обладают лишь ограниченной эффективностью, поэтому болезнь будет прогрессировать, но медленнее, а качество жизни человека будет сохраняться намного дольше. Но по мере того, как болезнь переходит в тяжелую стадию, уход за такими пациентами будет становиться все труднее.

"По общемировой статистике примерно 70 процентов людей, ухаживающих за такими пациентами, сами находятся в состоянии эмоционального выгорания, а, возможно, даже в депрессии. Бывает, что я таким людям назначаю антидепрессанты. В нашей культуре есть боязнь общественного мнения – а что скажут соседи, родственники? И этот внешний прессинг не дает родственникам обращаться вовремя в пансионат. На самом деле это может сохранить стабильность внутри семьи, ведь часто бывает, что из-за пожилых людей с деменцией в семье начинаются конфликты вплоть до развода. Это очень страшно! Далеко не все родственники хотят этим заниматься. Если это многодетная семья, то кто-то из детей увольняется и остается ухаживать за больным родителем, а все остальные скидываются. А если в семье 1-2 ребенка, то что им делать? Есть у меня семьи, где единственный ребенок уволился, ухаживает за родителем, и они вместе живут на одну пенсию", – говорит кандидат медицинских наук, врач-психиатр, руководитель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова.

Пансионатов, которые бы принимали больных деменцией, в Казахстане немного. В основном они действуют в Алматы и в Астане, в регионах же их практически нет. В большинстве своем пансионаты имеют лицензию только на сестринский уход, то есть здесь просто ухаживают за пациентами: кормят, моют, меняют постель, выводят на прогулку. В некоторых пансионатах пациенты могут получить услуги ЛФК, психолога, реабилитолога и массажиста. Но они значительно дороже. Государственных пансионатов в стране нет, все они частные. Здесь можно оставить родственника как на время, так и на постоянной основе, можно забирать домой и оформлять повторно, а также навещать хоть каждый день.

"80 процентов подопечных проживают в пансионатах постоянно, а 20 процентов – это те, кого определяют в такие учреждения лишь на время, например, командировок или отпуска. Бывает, что насовсем забирают домой, если финансово становится тяжело. А есть случаи, когда одни родственники оформляют человека в пансионат, а потом появляются другие родственники, из принципа забирают его и привозят обратно к тем, кто его оформлял – сиди, ухаживай и больше не вздумай оформлять в пансионат. На Западе люди начинают копить с молодости на то, чтобы провести старость в подобных учреждениях, а у нас другая ментальность. Спросите любого пожилого человека – чем ты будешь заниматься в старости? Он обязательно ответит – за мной дети будут смотреть! А каково будет этим детям, если у их родителя будет такой диагноз, никто и не думает", – отметила Жибек Жолдасова.

Статистика по болезни Альцгеймера и деменции в Казахстане если и есть, то очень формальная, говорят специалисты. Всего зарегистрировано около 10 тысяч случаев деменции и 1,5 тысячи случаев болезни Альцгеймера, однако на самом деле их примерно в 20 раз больше. На местах заболевание не диагностируется, заменяется другими диагнозами, а люди в большинстве случаев даже не знают, к какому врачу обращаться.

"Нейродегенеративными заболеваниями занимаются невропатологи, но сейчас развитые страны большую часть пациентов отправляют к врачам общей практики, то есть к ВОП. На уровне поликлиник можно диагностировать эту болезнь, так как диагностика стандартизированная. Если же ВОП уже не справляется, например, при каких-то нестандартных случаях, то нужно отправить к невропатологу. А вот если уже осложняется психическими симптомами, то только тогда пациент отправляется к психиатру. И дальше пациент идет в обратном порядке. Допустим, психиатр скомпенсировал бред, галлюцинации – пациент возвращается к невропатологу и, если надо, то к участковому врачу для получения поддерживающей терапии", – добавила кандидат медицинских наук.

Альцгеймер можно заподозрить уже по неврологическим симптомам, не дожидаясь психических. Первое, на что следует обратить внимание, это банальная забывчивость, которая начинает прогрессировать.

"Трудности с подбором слов, путаницей бывают у всех, если мы устали или в стрессе. Но если такие ситуации становятся все чаще и проявляются ежедневно, то, возможно, уже есть диагноз – деменция. Не нужно списывать забывчивость на старость, потому что с возрастом, наоборот, вербальная память должна улучшаться, ведь опыт и лексикон расширяются. Если же она ухудшается, то надо бить тревогу. Из психических симптомов можно отметить нарушение поведения, то есть агрессивность, конфликтность, вспыльчивость, появление бреда и галлюцинаций. У мужчин это обычно бред ревности, когда они ревнуют свою жену "к каждому столбу", при этом объективно описать человека, к которому ревнуют, они не могут. У женщин обычно проявляется бред ущерба – им кажется, что кто-то им хочет навредить, что воруют их вещи", – уточнила врач.

Важно, что сам человек с болезнью Альцгеймера не замечает за собой каких-либо симптомов и не может понять, что с ним что-то не то.

"Как только когнитивные функции начинают снижаться, параллельно отключается и самокритика. Есть у меня картинка, которую я часто использую в докладах. На ней показано, что до определенного момента количество жалоб пожилых людей начинает нарастать – тогда невропатологи выставляют энцефалопатию. По мере ее прогрессирования жалобы сначала растут, их все больше и больше, а потом в какой-то момент они отключаются и по кривой резко начинают уменьшаться. Этот переломный момент и есть состояние перехода энцефалопатии в деменцию", – объяснила руководитель Центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера диагностируют с помощью определенных скрининговых тестов. Чаще всего используют MoCa-тесты. Это монреальская шкала оценки когнитивных функций – она самая чувствительная, и во всем мире врачи чаще всего предпочитают именно ее.

"Есть много других шкал, тестов, которые употребляют врачи разных стран. Но это не имеет значения, потому что любой их них покажет, есть ли нарушения когнитивных функций, страдает ли память, мышление, внимание, скорость принятия решений, счет. По этим тестам сразу видно, имеет ли пациент снижение функций. По той же монреальской шкале даже можно примерно поставить стадию – легкая, средняя или тяжелая деменция", – сообщила Жолдасова.

С момента установления диагноза средняя продолжительность жизни человека составляет 5-7 лет. Это зависит от общего физического состояния. Крепкие пациенты живут дольше, те же, у кого есть много сопутствующих диагнозов, – меньше. Есть и быстропрогрессирующие варианты деменции, когда человек умирает в течение полуода или года. Причем смерть наступает именно от болезни Альцгеймера, когда достигается критическая масса гибели нервных клеток. Кроме того, такие пациенты часто умирают от пневмонии и обезвоживания.

По статистике, болезнью Альцгеймера или деменцией чаще всего страдают женщины. Объяснение этому довольно банально – женщины живут дольше, поэтому у мужчин эти болезни просто не успевают диагностировать. Начинается болезнь обычно после 65 лет, но есть и ранние случаи – на них приходится примерно 10 процентов.

"Я наблюдаю много семейных случаев, где есть генетическая предрасположенность. И в таких семьях случаи заболевания фиксируются в 35-37 лет. Есть тяжелые случаи деменции, которые развились после суицида или отравления угарным газом. В большинстве случаев это приобретенное заболевание. На наследственные факторы приходится всего 7 процентов случаев. Чем старше возраст, тем выше риск. У людей старше 85 лет это практически каждый третий. Кроме того, к факторам риска относится и генетическая предрасположенность – если у близких родственников была деменция, то можно сдать анализы и посмотреть. Такие анализы в Казахстане делают в любом возрасте", – утверждает руководитель Центра.

Врачи отмечают – есть связь между уровнем образования и шансами заболеть деменцией. Чем выше уровень образования, тем ниже риски.

"Это называется когнитивный резерв, то есть, чем больше опыта и знаний имеет головной мозг, тем лучше он защищен от болезни Альцгеймера. Допустим, если человек в 50 лет начал учить иностранный язык, то у него меньше шансов заболеть, чем у того, кто лежит и смотрит сериалы. Уровень образования относится к изменяемым, к управляемым факторам риска. Всего их 14. И если мы можем контролировать эти факторы, то можно снизить шанс развития болезни на 45 процентов. Считается, что деятельность должна быть разнообразной: час человек почитал книгу, час поработал в огороде, час повязал, почитал кроссворды, погулял, поиграл на музыкальном инструменте", – пояснила врач-психиатр.

Дети болезнью Альцгеймера не болеют. Но у них может быть деменция. Если ребенок перенес тяжелый менингит или энцефалит и на этом фоне мозг у него отказал, то это будет деменция. Также она распространена в среде токсикоманов.

Интересный факт – самая высокая смертность от деменции и болезни Альцгеймера зарегистрирована в довольно благополучных странах – Финляндии, Великобритании и Швеции. Казахстан в этом списке в так называемой "серой зоне" – тут процент смертности составляет всего 15,39.

"Надо учитывать такой фактор, как количество пожилых людей в стране. Есть страны со стареющим населением, соответственно, здесь процент будет выше. Кроме того, нужно учитывать и уровень диагностики. У нас в стране с диагнозом "деменция" зарегистрировано около 10 тысяч человек, 70 процентов этих диагнозов – это "деменция уточненная", то есть, например, деменция при эпилепсии, при рассеянном склерозе, при шизофрении. А болезнь Альцгеймера туда не относится, на нее приходится всего 1,5 тысячи человек. Есть приказ Минздрава РК по перечню бесплатных препаратов, в нем прописаны два лекарства, которые можно получить бесплатно, если выявлено это заболевание. Но все упирается в то, что в наших поликлиниках его не выявляют, а значит, эти лекарства не назначают", – резюмировала специалист.

Лечение, по словам врача, эффективно в 70 процентах случаев. Состояние больного может стабилизироваться без быстрого прогрессирования. А если деменцию "поймали" на легкой стадии, то можно сохранить самостоятельность человека еще на 5 лет, то есть ему не нужны будут сиделки, госпитализация, а, значит, можно сэкономить деньги семьи и государства.

Какие существуют факторы, влияющие на развитие заболевания, которые желательно исключить, Zakon.kz рассказал здесь.