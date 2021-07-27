Казахстанцы накопили на пенсии 12,8 трлн тенге

На 1 июля 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда пенсионные накопления составили 12,8 триллиона тенге, сообщает zakon.kz.

По данным ЕНПФ, за год (с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года) сумма увеличилась более чем на 992 миллиарда тенге, или на 8%.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 8%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 331,5 млрд тенге (рост составил 18%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,8 млрд тенге, - сообщили в пенсионном фонде.

При этом за шесть месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 июля 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 811,8 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 286,8 млрд тенге, или 55%.

Как отмечается, из общего объема взносов 95,6% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 602,2 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев - 20%), по обязательным профессиональным пенсионным взносам поступило 27,3 млрд тенге (рост 14%), 299 млн тенге (рост 39%) было перечислено по добровольным пенсионным взносам.

Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 июля 2021 года составил 753,3 млрд тенге, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 39%, или 210 млрд тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года на 1 июля составила 6,1% при инфляции в 4,6%. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 12,1% при инфляции за этот же период в 7,9%, - отметили в ЕНПФ.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 июля 2021 года составило 11,6 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 907 549 единиц. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ, - 526 674 ед., количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 47 490 ед.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатили свыше 1,7 трлн тенге, большую часть из выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) - 1,6 трлн тенге. Вторыми по суммам выплат стали выплаты по возрасту - 46,8 млрд тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации - они составили порядка 37,7 млрд тенге, выплаты по наследству - 30,5 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 17,3 млрд тенге, на погребение - 2,5 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 1,1 млрд тенге.

По данным ЕНПФ, сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 708 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 673 643 тенге.