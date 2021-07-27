Доллар продолжает дешеветь

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,15 тенге (-0,49), передает zakon.kz.

Курс доллара начал снижаться с конца прошлой недели и подешевел почти на 5 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 424,1-425,5 тенге, евро - 500,5-502,5 тенге, рос. рубль - 5,76-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,25%, составив $72,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,31% - до $73,93 за баррель.