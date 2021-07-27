Увольнять всех не будем - Аймагамбетов о "засидевшихся" директорах школ

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов отметил, что ротацию среди директоров школ будут проводить поэтапно, одномоментно увольнять всех не будут, передает корреспондент zakon.kz.

Наш принцип как у врачей - не навреди. Кто-то говорит, что мы слишком консервативные, кто-то говорит, что недостаточно решительны в каких-то вопросах. Но вопрос не в этом. В образовании решения должны приниматься, взвесив все "за" и "против". Честно говоря, у нас очереди и огромное количество желающих стать директорами. С необходимой компетенцией такой очереди нет. Говорить: а давайте мы всех уволим и новых людей назначим - я не сторонник такого. Ротация будет, но это постепенный процесс, который направлен на то, чтобы самые лучшие и эффективные работали, получали достойную заработную плату, - сказал глава МОН на аппаратном совещании.

По его словам, ротация директоров должна будет повысить эффективность школ. И этот вопрос еще будут обсуждать на ежегодной августовской педагогической конференции.

Все считают, что через три года чуть ли не все 7 тыс. директоров вдруг за один день поменяются. Понятное дело, что на повестке такой вопрос не стоит. Просто разбрасываться кадрами, хаотично менять людей с места на место не самоцель. Главная задача - повысить эффективность, - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее глава ведомства уже высказывался о проведении ротации среди школьных директоров. Он заявил, что вопрос пока обсуждается. И в целом это коснется лишь некоторых школ, где на протяжении нескольких десятков лет руководит один и тот же директор.

Тамила Языкова, Нур-Султан