Интернет-ресурс Linkedin заблокировали в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами.

Как отметили в Министерстве информации и общественного развития РК, размещение подобных материалов противоречит не только требованиям законодательства РК, но и внутренним правилам интернет-ресурса Linkedin.

В пользовательском соглашении Linkedin указано, что "размещаемая участниками информация должна быть достоверной и законной, а также не должна нарушать права, принадлежащие третьим сторонам". Более того, в правилах размещения рекламы интернет-ресурса Linkedin содержится запрет на введение пользователей в заблуждение или предоставление им ложной информации, а также на рекламу азартных игр, - сообщили в ведомстве.

По фактам выявленных нарушений министерством в соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 41-1 закона "О связи" в адрес администрации интернет-ресурса Linkedin было направлено уведомление с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер по удалению соответствующих материалов.

Со стороны администрации интернет-ресурса Linkedin мер по устранению нарушений принято не было. Министерством были приняты меры по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона "О связи". В случае устранения интернет-ресурсом Linkedin нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен, - говорится в сообщении.