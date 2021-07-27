Более 60 человек отравились в центре соцуслуг в Алматы: один умер

В центре социальных услуг Алматы "Демеу" произошло массовое отравление. Один человек скончался, сообщает zakon.kz.

По словам заместителя руководителя ДСЭК Садвакаса Байгабулова, 24 июля у 63 человек были жалобы на жидкий стул, другие симптомы не отмечались.

После назначенного симптоматического лечения, к обеду состояние пациентов улучшилось, а к вечеру того же дня стабилизировалось, - уточнил он.

Байгабулов отметил, что умерший ранее был дважды прооперирован.

В анамнезе имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и почек. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, - заключил врач.