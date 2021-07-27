Погода без осадков ожидается 28 июля в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На большей части территории страны ожидается погода без осадков.
На севере, юго-западе и в горных районах юго-востока республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.
Днем в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, град.
В Карагандинской, Мангистауской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем в Жамбылской, Алматинской областях сохранится сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.
В Алматы малооблачно. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.
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