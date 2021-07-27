Погода без осадков ожидается 28 июля в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На большей части территории страны ожидается погода без осадков.

На севере, юго-западе и в горных районах юго-востока республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

Днем в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, град.

В Карагандинской, Мангистауской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской, Алматинской областях сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +24+26°С.

В Алматы малооблачно. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.