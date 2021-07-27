Нарушение карантина в ресторанах Алматы сняли на видео

В акимате Алматы рассказали, какие заведения штрафуют за нарушение карантина, сообщает zakon.kz.

Согласно новому постановлению главного санврача, общепитам разрешается работать только в будни до 17.00, если же они являются участниками проекта Ashyq - до 20.00. В обоих случаях при заполняемости посетителей 50%, но не более 50 человек.

Однако уже который день в Алматы фиксируются десятки нарушений карантина.

Так, 26 июля в 22.14 проверяющие выявили нарушение в ресторанном комплексе "Улы Тау" по улице Дулати. Еще одно нарушение в тот же день в 21.41 в кафе "Алмалы". В 22.52 проверяющие обнаружили работающим ресторан Nino по проспекту Аль-Фараби. В 23.10 - в ресторане Little Brazil по проспекту Аль-Фараби. Также в списке нарушителей ресторан "Райский сад" в микрорайоне Хан-Тенгри и ZQVADRAT по проспекту Достык, - отметили в акимате города.