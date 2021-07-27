Казахстанская теннисистка вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, в 1/8 финала казахстанке противостояла хорватка Донна Векич.

Матч между спортсменками продлился два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 7:6, 6:4. За выход в полуфинал она будет биться с испанкой Гарбинье Мугурусой. пресс-служба НОК РК

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