Ушел из жизни основатель и первый ректор ААСИ-КазГАСА Серекпек Байболов

23 июля 2021 года на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель и первый ректор Алматинского архитектурно-строительного института и Института оценки РК, основоположник оценочной деятельности в Казахстане, крупный ученый, реформатор высшей школы Казахстана Серекпек Мукашевич Байболов – доктор технических наук, профессор, академик Национальной инженерной академии РК, лауреат государственных наград: медали "Почетный строитель РК, ордена "Знак почета", юбилейной медали "К 100-летию Ленина", диплома, премии и золотой медали им. Академика У. Джолдасбекова, почетной грамоты Президиума Верховного Совета КазССР, почетной грамоты Национальной инженерной академии РК.

Байболов Серекпек Мукашевич родился 5 июля 1937 года в селе Маловодное Алматинской области, окончил Алматинский строительный техникум в 1957 г. и начал свою трудовую деятельность первоначально в качестве мастера в СМУ ХОЗУ Совета Министров КазССР. Затем в УНР №729 треста №75 СМУ-16 треста "Алмаатажилстрой", в Казахском институте физической культуры старшим инженером. С 1966 г. вёл научно-педагогическую деятельность и работал на руководящих должностях. Начинал научно-педагогическую деятельность в Казахском институте физической культуры преподавателем, заведующим кафедрой, затем проректором института. После защиты кандидатской диссертации в 1972 году утвержден в звании доцента. С 1974 года, являясь заместителем министра Высшего и среднего образования Казахстана, курировал вопросы укрепления материально-технической базы существующих ВУЗов и ССУЗов Республики.

С 1980 по 1986 гг. С. М. Байболов – ректор Алматинского архитектурно-строительного института. Под его руководством была значительно укреплена материально-техническая база института: введены в эксплуатацию корпуса, общежития, столовая, открыты новые специальности, диссертационные советы. Серекпек Мукашевич одновременно был заведующим кафедрой "Технологии строительных материалов и конструкций" ААСИ.

В 1983 г. защитил докторскую диссертацию на тему: "Новые типы покрытий для плоских спортивных сооружений (технология, свойства, применение)", в следующем году был утвержден в звании профессора.

В 1986 г. организовал и был председателем первого в Казахстане Регионального Специализированного ученого (диссертационного) совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, связанных со строительными материалами, изделиями и конструкциями. За это время защищено более 100 кандидатских и докторских диссертаций соискателями ученой степени из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркмении, Сирии, Египта, Иордании, Палестины, Шри-Ланки и др. стран. Также Серекпек Мукашевич являлся членом Президиума ВАК РК.

Серекпек Мукашевич являлся одним из активных организаторов проведения Международных выставок "Строительство и интерьер", "Строительство и проектирование" и "Казбилд", проводившихся с 1993 по 1996 гг.

Являлся членом Совета Попечителей КазГАСА, созданном в 2002 году для поддержки одаренных детей из малоимущих семей, курирования развития архитектурно-строительной школы Казахстана и укрупнения материально-технической базы КазГАСА.

Видный реформатор принимал активное участие и руководил разработкой целевых комплексных программ ускорения научно-технического прогресса в строительной отрасли РК, участник создания инфраструктуры Министерства строительства, поспособствовавший внедрению рыночных условий хозяйствования в республике.

С 1993 по 1995 гг. при его активном участии разработаны государственные программы жилищной политики. Автор более 250 научных трудов, в том числе 50 изобретений, патентов зарубежных стран, более 30 свидетельств по интеллектуальной собственности, а также четыре учебных пособий в соавторстве и четыре монографий.

Кусаинов Амирлан Айдарбекович и коллектив Казахской головной архитектурно-строительной академии (КазГАСА) глубоко скорбят о безвременной кончине выдающегося руководителя и организатора, блестящего ученого и педагога, прекрасного человека, доброго и отзывчивого товарища и выражают глубокие и искренние соболезнования его семье и близким.