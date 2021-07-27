Сакен Исабеков возглавил службу охраны Президента

27 июля 2021, 18:50
Фото: Акорда

Сакен Исабеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Сагимбаев Ермек Алдабергенович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан. Он освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан.

Исабеков Сакен Саинович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан, - сообщается на официальном сайте Акорды.


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