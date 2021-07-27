Вынужденную посадку в Мангистау самолет совершил из-за женщины с инфарктом - врач

Директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев рассказал детали вынужденной посадки самолета во время пыльной бури, передает zakon.kz.

Он отметил, что женщину должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.

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У жительницы Бейнеуского района, 1972 года рождения, был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине, - приводит "Лада" слова Шыршыкбаева.

По словам Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангистаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.