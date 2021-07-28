Изменения в Налоговом кодексе: казахстанцев будут оповещать об уплате налогов

Согласно изменениям в Налоговый кодекс РК, налогоплательщиков будут оповещать о наличии налоговых обязательств. Для этого они могут предоставить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресе электронной почты, сообщает zakon.kz.

Исполнение налоговых обязательств предпринимателей будет упрощено с введением мобильного приложения "е-SalyqBusiness". Приложение даст возможность онлайн регистрации в качестве ИП, расчета налогов и социальных платежей, отмены представления ФНО для лиц, применяющих указанный специальный налоговый режим, - сообщили в Комитете госдоходов.

Кроме того, в КГД отметили, что аресты счетов будут применяться только в том случае, если налоговая задолженность превысит 6 МРП (17 502 тенге). При задолженности ниже этой суммы меры по аресту счетов не применяются.

Банки второго уровня теперь наделены правом проводить расходные операции по счету до отзыва распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика при погашении указанной в нем задолженности.

Между тем указание в чеке онлайн ККМ ИИН/БИН получателя предусмотрено в целях исключения дополнительных обременений для субъектов малого бизнеса.

Так ИП, не являющийся плательщиком НДС, по гражданско-правовым сделкам на сумму более 1 000 МРП (2,9 млн тенге) вместо выписки ЭСФ вправе предоставить покупателю такой чек онлайн ККМ. Не выписка ЭСФ субъектами малого предпринимательства и лицами реализующими товары в розницу конечному потребителю при условии предоставления покупателю чека онлайн ККМ предусмотрено в связи с исключением с 2022 года требования по выписке ЭСФ.

Если предприниматель направляет доход на реинвестирование в новые основные фонды, то этот доход не будет облагаться КПН. Данная мера предусмотрена в целях улучшения инвестиционного климата и развития обрабатывающей промышленности, так субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности не облагают КПН прибыль, которая будет реинвестирована в развитие производства (приобретение или строительство зданий и сооружений производственного назначения).

Отнесение на вычеты расходов на оплату вознаграждений по внутригрупповым займам предусмотрено с целью предоставления права отнесения на вычеты расходов по вознаграждениям по займам, полученным дочерними организациями от национальной материнской компании.

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В Налоговом кодексе РК предусмотрен ряд других изменений: