В Японии зафиксирован антирекорд по COVID-19

В Японии суточный прирост заболевших коронавирусом превысил 7000 человек. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19, передает zakon.kz.

Эксперты-инфекционисты предостерегли, что штамм "дельта" может спровоцировать быстрый всплеск коронавируса, а пик заражений придется на начало августа.

Тем временем, Оргкомитет Олимпийских игр сообщил о еще семи случаях заражения, в том числе двух спортсменов, общее число заболевших участников составляет уже 155 человек.

В Токио с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры.

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