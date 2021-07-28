Казахстанский боксер Нурдаулетов уступил сопернику из России на Олимпиаде

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов потерпел поражение в стартовом бою на Олимпиаде, передает zakon.kz.

Olympic.kz пишет, что Бекзад Нурдаулетов представляет Казахстан в полутяжелой весовой категории до 81 кг. В 1/8 финала он бился против соперника из России Имама Хатаева.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу соперника.

Бекзад Нурдаулетов - заслуженный мастер спорта Казахстана (2019), участник Олимпийских игр (2020), чемпион мира (2019), бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2016) в любителях.